Saverio Amerato, apprezzato tecnico del settore giovanile della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, è il nuovo selezionatore della Rappresentativa maschile regionale che disputerà il Trofeo delle Regioni 2018. Il tecnico nativo di Pizzo raggiunge dunque un risultato importantissimo nella sua carriera già ricca di percorsi e risultati importanti. Da molti anni già facente parte del circuito federale regionale della Fipav Calabria, con molte stagioni vissute nello staff degli allenatori della Rappresentativa, ora Amerato assurge al ruolo di primo allenatore della squadra calabrese. Spetterà a lui in primo luogo visionare, monitorare, allenare i talenti della pallavolo della nostra regione. Un incarico prestigioso e di grande responsabilità per il tecnico della Tonno Callipo, la classica ciliegina sulla torta per il produttivo lavoro svolto in tutti questi anni a stretto contatto quotidiano con i giovani. Allenatore preparato, meticoloso e scrupoloso, sempre attento nella ricerca dei dettagli e grande stakanovista. Una persona dall’elevata professionalità che ha dato e ha ricevuto tanto dalla Tonno Callipo. Un nuovo incarico che qualifica ancor più la figura di tecnico di Saverio Amerato, allenatore molto apprezzato per i suoi metodi di lavoro sia nella nostra regione, ma anche fuori dai confini regionali. Già da oggi parte l’avventura di coach Amerato con la rappresentativa. Un primo raduno che si svolgerà a Lamezia Terme con l’obiettivo di visionare alcuni dei giovani più promettenti della pallavolo calabrese in vista del lavoro che attende lui e il suo staff nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

“Sono molto felice per questa nuova avventura – ha sottolineato coach Amerato – e di questo non posso non ringraziare la società che mi ha dato la possibilità di lavorare al meglio in questi anni. Grazie alla Tonno Callipo ho avuto l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i giovani, di disputare finali regionali e nazionali che hanno accresciuto il mio bagaglio d’esperienza. Ora, dopo un anno, riparte l’avventura con la rappresentativa regionale. E’ un incarico che mi carica di responsabilità, ma che mi da molti stimoli. C’è tanto da fare, c’è un grande lavoro da mettere in cantiere, ma sono e siamo pronti a cimentarci con umiltà e dedizione con un’ottica di discontinuità rispetto al passato”.

Parole di grande soddisfazione provengono anche dai membri della dirigenza della Tonno Callipo. Così il supervisore generale Michele Ferraro: “Esprimo anche a nome del Presidente Pippo Callipo le più vive congratulazioni a Saverio Amerato per il prestigioso traguardo raggiunto. Saverio rappresenta per noi più che un allenatore, un amico cresciuto insieme a noi, una persona molto per bene, sempre disponibile e altamente professionale così come la sua storia sportiva insegna. Dopo aver ricoperto per anni il ruolo di secondo allenatore della rappresentativa regionale, la sua nomina a Selezionatore regionale rappresenta a mio modesto parere il giusto coronamento di un lavoro spesso silenzioso ma di sicuro molto produttivo che il tecnico napitino ha svolto in tutti questi anni. Spetterà a lui ed al suo nuovo staff dimostrare sul campo il loro effettivo valore, mettendosi subito all’opera, attese le difficoltà a cui andranno incontro. La nostra società, per come già ho personalmente anticipato al Presidente Sestito, al suo Vice Atterritano ed ai componenti del comitato, ai quali va la nostra gratitudine per la scelta effettuata, metterà, se richiesto, a disposizione non solo le nostre strutture ma anche il nostro personale medico e tecnico se necessario. A Saverio, legato a noi da un contratto pluriennale, un grosso ” in bocca al tonno ” per il suo nuovo incarico”.

Nella foto, coach Ameraro durante una delle tante finali disputate con la Tonno Callipo