di Gianni Tripodi – Riempire il PalaCalafiore. Dopo aver ribaltato il fattore campo espugnando il PalaElettra di Pescara i neroarancio hanno adesso l’obbligo di chiudere i conti tra le mura amiche. Domani pomeriggio alle 18 al PalaCalafiore la Viola si gioca il passaggio alle semifinali, bisognerà assolutamente bissare il successo di due giorni fa in Abruzzo e per farlo servirà il pubblico delle grandi occasioni. In gara 1 con l’Amatori sempre avanti nel match, il team di coach Mecacci sotto anche di dodici lunghezze e Paesano fuori per falli è riuscito con grande determinazione a portare a casa una vittoria fondamentale. L’eroe a sorpresa è stato Donato Vitale da 19 punti in 21 minuti sul parquet, decisivo nei momenti cruciali dell’ultimo quarto, domani si attende invece un pronto riscatto da parte di Fall con soli 5 punti in 30 minuti di utilizzo che ha sofferto la fisicità sotto canestro di Capitanelli. Tra le mura amiche la Mood Project è pronta a giocare la partita perfetta, servirà la solita intensità difensiva e una maggiore concretezza in attacco per affondare Pescara. L’obiettivo è quello di riempire il PalaCalafiore, per la gara di domani sarà possibile acquistare i biglietti presso il Pianeta Viola dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 e domani al PalaCalafiore dalle ore 16. I prezzi dei biglietti: Parterre Centrale 15 euro, Parterre Laterale 12 euro, Tribuna 10 euro, Curva 8 euro e Under18/Over 70 5 euro.